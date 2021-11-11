من هي عارضة الأزياء الأمريكية «بيلا حديد» المتصدرة لمؤشرات «جوجل»؟

تصدرت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية التريند على “جوجل” وذلك بعد ظهورها في صور لها عبر حسابها على انستجرام، وهي باكية، وتتحدث عن الوحدة، إلى جانب ظهورها بـ«كانيولا» في يدها، مشيرة إلى تعرضها وأسرتها لظروف صعبة .

فمن هى بيلا حديد التى تصدرت التريند"