الخميس 11 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هي عارضة الأزياء الأمريكية «بيلا حديد» المتصدرة لمؤشرات «جوجل»؟

بيلا حديد
بيلا حديد

تصدرت بيلا حديد عارضة الأزياء الأمريكية التريند على “جوجل” وذلك بعد ظهورها في صور لها عبر حسابها على انستجرام، وهي باكية، وتتحدث عن الوحدة، إلى جانب ظهورها بـ«كانيولا» في يدها، مشيرة إلى تعرضها وأسرتها لظروف صعبة .

فمن هى بيلا حديد التى تصدرت التريند"

  • بيلا حديد هي عارضة أزياء أمريكية من أصل فلسطيني.
  • تعتبر من أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.
  • وقعت حديد مع آي إم جي مودلز في عام 2014.
  • في ديسمبر 2016، فازت بتصويت "عارضة العام" في توزيع جوائز Models.com لأفضل عارضة لعام 2016.
  • ولدت إيزابيلا خير حديد وترعرعت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
  • والدها مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها العارضة السابقة يولندا حديد.
  • والدتها هولندية، ووالدها من أصل فلسطيني.
  • لحديد اثنان من الأشقاء: شقيقة أكبر سنا اسمها جيجي، والتي هي أيضًا عارضة، وأخ أصغر أنور، لديها اثنين من الأخوات من جهة الأب: مارييل وألانا.
  • حديد وإخوتها تربوا في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا لمدة عشر سنوات، في سن المراهقة.
  • كانت حديد تمارس الفروسية وحلمت بحضور دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو لكنها اضطرت إلى التخلي عن المنافسة في عام 2013 بسبب معاناتها من داء لايم المزمن.
  • لم يكن من المعلن أنها تعاني من داء لايم المزمن حتى أكتوبر عام 2015.
  • تم تشخيص إصابتها، جنبًا إلى جنب مع والدتها وشقيقها بالمرض في عام 2012.
  • في خريف عام 2014، انتقلت حديد إلى مدينة نيويورك وبدأت تدرس التصوير في مدرسة بارسونز للتصميم، وذلك بعد توقيعها مع آي إم جي مودلز بفترة وجيزة.
  • تركت حديد المدرسة بسبب نجاح مهنتها كعارضة أزياء، ولكنها أعربت عن رغبتها في العودة إلى المدرسة لتأخذ تصوير الأزياء كمهنة بمجرد أن تنتهي من مهنتها في عرض الأزياء، حديد قد أعربت أيضًا عن رغبتها في التمثيل.
عارضة أزياء الولايات المتحدة فلسطين كاليفورنيا ريو دى جانيرو والدها

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وائل لطفي

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