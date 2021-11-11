وصول جهاز الأشعة المقطعية «سيمنز 128 سلايس» لمستشفيات القطاع الصحي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة، والأول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي ماركة "سيمنز 128 سلايس"، والتجهيز لتركيبه بمستشفى سوهاج العام، ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفى سوهاج العام على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الجهاز الجديد يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشاعات أمراض الجهاز التنفسي، واشاعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية، وفحص الشرايين والقلب المفتوح، لافتة إلى بداية التجهيز الفني لتركيب الجهاز ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج عن التجهيز لتركيب أحدث جهاز أشعة مقطعية بالمحافظة والاول من نوعه في مستشفيات القطاع الصحي ماركة سيمنس 128 سلايز والذي يمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وأقل جرعة من التعرض للأشعة وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الإشاعات المختلفة في ثواني معدودة بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة ويقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشاعات أمراض الجهاز التنفسي و اشاعات المخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية وفحص الشرايين والقلب المفتوح.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد ان القطاع الصحي بالمحافظة تشهد تطوراً غير مسبوق على جميع المستويات حيث تم إمداد القطاع الصحي بعشرات الأجهزة الحديثة والهامة والتي تساهم في تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة بالمستشفيات واستكملت أنه منذ شهر فبراير من العام الجاري تم إمداد القطاع الطبي بأكثر من 104 ماكينات غسيل كلوي والعديد من الأجهزة والتي كان أخرها من أيام وتضمنت 85 جهاز طبي حديث من بينهم جهازين أشعة مقطعية و19 جهاز تنفس صناعي وكذلك تطوير عشرات الوحدات الصحية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياه كريمه "