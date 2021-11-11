محافظ مطروح وأمين عام جائزة خليفة للتمور يوقعان مذكرة تفاهم

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مذكرة تفاهم لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة 22 إلي 24 يناير 2022 بحضور أعضاء من الوفد المرافق للطرفين.

ونصت المذكرة على تنظيم المهرجان بواحة سيوة بالإضافة إلى إطلاق مسابقة للتمور المصرية، وإقامة ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم تحديات زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية.

يهدف المهرجان إلى تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجى التمور داخل مصر وخارجها وتحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان والترويج للتمور المصرية، وتنظيم ندوات عملية متخصصة وعرض أفلام متخصصة وكتب وإصدارات عن التمور، وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعـرض أجود أصناف التمور، بمــا فيهــا الأصناف النادرة والمنتجات والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، وتقنيات وخدمات زراعة النخيل، والتوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور.

كما يهدف المهرجان إلي نقـل كـل مـا هو جديـد فـي مجـال إنتـاج وتصـنيع التمـور مـن خـلال ورش عمـل المهرجـان، وإيجاد الحلول التنفيذية لأهم المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور.

يذكر أن الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى سبق أن نظمت بالتعاون مع محافظة مطروح المهرجان الدولي للتمور المصرية أربع دورات متتالية خلال الفترة (2015 - 2016 - 2017 - 2018) برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة. وذلك بالتعاون مع الشركاء وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.