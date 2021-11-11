الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جولة ميدانية لـ «الدستور» فى مشروعات حماية شواطىء الإسكندرية من النحر والتغيرات المناخية

مشاريع حماية الشواطىء
مشاريع حماية الشواطىء

سيناريوهات مستقبلية لحماية عروس البحر المتوسط من غرق اليابسة،ومازالت الجهود البحثية والتنفيذية تتواصل لحماية مدينة الثغر.

تغيرات مناخية

الدكتورة سوزان الغرباوي رئيس قسم الجيوفيزياء بمعهد علوم البحار والمصايد ونائب رئيس اللجنة الوطنية لعلوم المحيطات للدول الإفريقيا التابعة لليونسكو، أكدت أن التغيرات المناخية السبب في زيادة منسوب البحار والمحيطات، فالفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة بنسبة كبيرة فى الكرة الأرضية بشكل كامل، وهذا ما نلاحظه في تأخر فصل الشتاء إلى نوفمبر الحالي وهذا شىء لم نعاصره من قبل.

IMG_20211107_150232
مشاريع حماية الشواطىء


وأرجعت “الغرباوي” أرتفاع درجات الحرارة للإنبعاثات المتواجده في الغلاف الجوي ومن اهم مسبباتها استخدام الوقود الاحفوري والبترول وعوادم التلوث من المصانع والسيارات، ومع زيادة نسبتها في الغلاف الجوي فتمنع إنعكاس أشعة الشمس من الإرتداد للفضاء.

IMG_20211107_150247
مشاريع حماية الشواطىء


وتابعت: ارتفاع درجات الحرارة هذا ينتج عنه ذوبان جليد قطبي الكرة الأرضية وذوبانه يؤدي غلى إرتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات على مستوى العالم أجمع، وهذا ما حدث بالفعل خلال ال 100 عام الاخيرة وتمثل فى زيادتها مابين درجة ودرجة ونصف وهى نسبه لا يستهان بها.

IMG_20211107_150241
مشاريع حماية الشواطىء


وأكدت “الغرباوي” أنه لابد من تكاتف دول العالم والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببه لإرتفاع درجات الحرارة والعمل على زيادة الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء، والتوجه لاستخدام الطاقة النظيفة واستخدام الغاز الطبيعي والذي يعود بالتبعية على انخفاض درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض.

IMG_20211107_142656
مشاريع حماية الشواطىء


مخاوف من ارتفاع منسوب سطح البحر لـ ٦٠ سم

في سياق متصل، يقول الدكتور محمد سعيد، أستاذ علوم البحار الطبيعية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه وفقا للدراسات والأبحاث العلمية فهناك سيناريوهات من المتوقع حدوثها أثناء إرتفاع درجات الحرارة وهذا ما اعتمد عليه تصريحات وزيرة الوزراء البريطاني في قمة المناخ الأخيرة.

وتابع:  إذا ارتفعت درجات الحرارة بين درجتين إلى 5 درجات، فهذا سيرفع من مستوى سطح البحار بمقدار 65 سم، وقد يصل إلى متر كامل، وما تم رصده إلى الآن على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة هو زيادتها ما بين درجة ونصف إلى درجتين، وتختلف من منطقة لأخرى.

IMG_20211107_145243
مشاريع حماية الشواطىء


وفيما يخص زيادة منسوب مياة البحر في محافظة الإسكندرية، فوفقا للدراسات أن منذ عام 1944 إلى عام 1990 فهناك زيادة بنسبة 5.6 سم أي بمعدل 1.2 ملي في السنه، وتباعا في الفترة منذ عام 1990 إلى عام 2006 وجدنا أن المعدل إرتفع من 1.2 ملي إلى 3 ملي كل سنه، اذن في خلال 60 عاما حتى عام 2006 فإن هناك زيادة رصدت بمايقرب 15.6 سم.

وأكد أن المعدل السنوي وفقا للأبحاث خلال عشر سنوات مضت أرتفع من 3 ملي إلى 6 ملي سنويا، وهذا يعد زيادة سريعة في إرتفاع منسوب مستوى سطح البحر.

IMG_20211107_142533
مشاريع حماية الشواطىء


وأشار أستاذ علوم البحار الطبيعية إلى أن التخوف من وصول ارتفاع منسوب سطح البحر لمتر إضافي، فوفقا للدراسات المتوقعة بحلول عام 2050 من الممكن زيادة الإرتفاع عن معدله الطبيعي من 30 سم إلى 50 سم وهذا يؤدي إلى تكسير الرصفان البحرية والمواني، أما بحلول عام 2100 ومع حدوث إرتفاع نسبة سطح البحر إلى 100 سم فهذا يؤدي إلى غرق 30 % من سطح الدلتا وتعرضها للغرق.

IMG_20211107_142412
مشاريع حماية الشواطىء


جولة ميدانية

إلتقت "الدستور" مع المهندسة عزة عبد الحميد مدير عام إدارة حماية الشواطىء بالإسكندرية، قالت إن المحافظة تشهد مشاريع مهمة لحماية شواطئها من إرتفاع منسوب سطح البحر وتقليل الأضرار والتوابع من ذلك، بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.

وتابعت: من ضمن تلك المشروعات المنفذه محيط قلعة قايتباي والتي كانت تتعرض باستمرار للغرق وتكدسات المياة فتم تنفيذ مشروع بتكلفة 270 مليون جنية وبطول 520 متر يقدمها سقالها بطول 120 متر وبالفعل تم الإنتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة  75 %، ليكون الموعد المتوقع لتسليمه مطلع عام 2022.

IMG_20211107_142351
مشاريع حماية الشواطىء

واصلت أن أحدث المشروعات لحماية الشواطىء ومازال قيد التنفيذ هو حماية ساحل الإسكندرية بحاجزين غاطسين، أولهما الحاجز الغربي بطول 1100 متر، والثاني الشرقي بطول 500 متر، بتكلفة 190 مليون جنيه وسيعيد الشاطىء بعرض 30 متر وما يتبعه من حمايه استثمارات كثيره تكلفت مليارات الجنيهات.

ومن مشروعات حماية شواطىء الإسكندرية، منطقة المنشية ومحطة الرمل  بطول 835 متر، وبالفعل تم تسليمه  في سبتمبر 2021 بتكلفة 100 مليون جنية.

IMG_20211107_142155
مشاريع حماية الشواطىء

وهناك آخر بمجموعة من الحواجز الغاطسة وحاجز على شكل حرف L ورصيف بحري أمام منطقة المحروسة، بتكلفة 335 مليون جنيه، ليمتد المشروع بطول 620 متر ورصيف بطول 155 متر وتم الانتهاء منه بالفعل لحماية تلك المنطقة وتسليمه نهائيا في اكتوبر 2020.

IMG-20211107-WA0082
مشاريع حماية الشواطىء

أما شرق الإسكندرية، فتم الإنتهاء منها وتسليمها تسليم نهائي، منها مشروع الحماية أمام الكلية البحرية بتكلفة 95 مليون جنيه، مشروع تدعيم وحماية حائط محمد على الاسري وتم الانتهاء منه خلال الـ 5 سنوات الأخيرة وبالفعل آتت نتيجته في حماية الشركات والنقاط الاستراتيجية هناك.

أوضحت مدير عام إدارة حماية الشواطىء، أن المتابعة لساحل الإسكندرية مازالت مستمرة وفقا لمحطات رصد مبكر للأمواج لملاحظة أي من المناطق تحتاج لتدخل تدعيمي لحمايتها، فتلك المشروعات لاغنى عنها لحماية سواحلنا من زيادة إرتفاع منسوب سطح البحر.

IMG-20211107-WA0068
IMG-20211107-WA0068
IMG-20211107-WA0069
IMG-20211107-WA0069
IMG-20211107-WA0070
IMG-20211107-WA0070
IMG-20211107-WA0071
IMG-20211107-WA0071
IMG-20211107-WA0050
IMG-20211107-WA0050
IMG-20211107-WA0049
IMG-20211107-WA0049
IMG-20211107-WA0048
IMG-20211107-WA0048
IMG-20211107-WA0046
IMG-20211107-WA0046
IMG-20211107-WA0047
IMG-20211107-WA0047
الغرق حماية الشواطيء “الاسكندرية معهد علوم البحار جلاسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

لماذا تأخر ليفربول في التجديد لـ محمد صلاح؟

إحالة عصابة سرقة الدراجات البخارية بالإكراه في الساحل للجنايات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-11-2021

تكريم رئيس الهيئة العربية للتصنيع بجائزة «فخر الصناعة الإفريقية»

قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة لمدة 6 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

خالد عكاشة

كلمة السر للميليشيات فى العراق

د. بهي الدين مرسي

حرفية المخ وعبقرية العقل

د.محمد شادي

عودة حراس السوق

وجيه أمين عبدالعزيز

3 أيام فارقة فى قضية سفاح الإسماعيلية

مؤمن المحمدي

حد ده فريد وحليم

جلال حمام

صراصير الأرض تحتل شوارعنا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 شباب فى جنين

إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين بالضفة

فلسطين تلاحق الاحتلال قانونيًا لقرصنته هواتف موظفين بوزارة الخارجية