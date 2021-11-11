الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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غدًا.. علي الحجار يختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

على الحجار
على الحجار

يختتم الفنان علي الحجار، غدًا الجمعة، حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30 بالإسكندرية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، على مسرح مكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل وأشهر أعمال الحجار التي قدمها على مدى مشواره الفني الممتد، إلى جانب تترات عدد من المسلسلات منها  (من غير ما تتكلمي،الليلة لكِ، بنت وولد، ريشة،عارفة، إسكندراني، طب إيه يبعدني عنك، مغرم صبابة، ياموجة يا زرقا، الليل وآخره، مسألة مبدأ، خاصمني يا زماني، مبسوطين، شمعة ودمعة، أنا كنت عيدك، رمى رمشه، اسيبك ليه، اللي اشتري، تعالي يا هوى، اعذريني، بوابة الحلواني)
كما يتضمن برنامج الحفل فاصلًا فنيًا يقدمه الفنان اللبناني سعد رمضان، والفنانة مي حسن.
جدير بالذكر، إلى أن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضم 33 حفلا فنيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان وتقام على ٦مسارح بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، أوبرا دمنهور، مكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة.

الإسكندرية الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى العربية علي الحجار

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وائل لطفي

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