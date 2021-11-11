السجن 5 سنوات لعامل بالأوقاف هتك عرض طفلين داخل مسجد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمديرية الأوقاف بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلين داخل مسجد شرق المحافظة، صددر الحكم بعضوية كل من المستشارين السعودي السطوحي، وعبد المعطي محمد روحي، أمير مجدي منير.



وترجع أحداث القضية رقم 10982 لسنة 2021 جنح قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بقيام المتهم بهتك عرض طفلين داخل مسجد بدائرة القسم والقبض عليه.



وكشفت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث بقيام المتهم ف.ع..م، عامل بوزارة الأوقاف، بالتعدي علي المجني عليهما كل من "س.ص.ر"، 13 سنة، و"ف.م.ج"، 8 سنوات، عقب مساعدته في تنظيف المسجد، ثم ادعى ملاعبتهم مستغلا في ذلك صغر سنها، وطلب من المجني عليهم عمل مساج، قاصدا من فعلته مقدمات للجنس وملامسات مناطق عوراتهما بعد إغلاقه باب المسجد من الداخل مدعي قيامهم بأعمال نظافة للمسجد.



وتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.