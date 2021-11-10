الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بـ«المال والبنون».. على الحجار يفتتح حفله بمهرجان الموسيقى (صور)

علي الحجار من حفل
علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية

بدأ الفنان علي الحجار، منذ قليل، حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة.


وصعد «الحجار» على خشبة مسرح النافورة بأغنية «المال والبنون»، وسط ترحيب كبير من الجمهور، إذ يقام الحفل بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وفرقته الموسيقية.

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية


«المال والبنون» من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبدالرحمن، ثم قدّم بعدها أغنية «على قد ما حبينا»، وهي أولى الأغنيات التي قدمها الموسيقار بليغ حمدي للجمهور، من كلمات عبدالرحيم منصور.

الاستعداد للألبوم الجديد

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية


ومن جانبه يواصل «الحجار» تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يعمل على ألبومه الجديد منذ أكثر من عام ونصف العام، لافتًا إلى أنه انتهى من عدد كبير من الأغنيات، والتي تضم عددًا مختلفًا من الأشكال الموسيقية التي تتناسب مع جميع الأعمار.

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية

ويتعاون «الحجار» في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، وهم: حلمي بكر وأحمد الحجار وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم وسالم الشهباني، وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحي، وغيرهم من صناع المزيكا.

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية

 

مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
 

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية


يذكر أن الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية»، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية، التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

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علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية

علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية
علي الحجار من حفل مهرجان الموسيقى العربية
دار الأوبرا المصرية علي الحجار فرقته الموسيقية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي مسرح النافورة عبد الرحيم منصور الموسيقى العربية حازم القصبجي الفيديوهات الشهير يوتيوب النجم علي الحجار المايسترو حازم القصبجى مهرجان الموسيقى مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية الموسيقار بليغ حمدى

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