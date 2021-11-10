مباحثات بين التحالف العسكري و«التعاون الإسلامي» لمواجهة الإرهاب

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مقر الأمانة العامة، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار ركن، محمد بن سعيد المغيدي والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء بحث الجانبان اليوم تعزيز التعاون عبر تنفيذ البرامج المشتركة لمحاربة الإرهاب وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، في المجالات الفكرية والإعلامية وتمويل الإرهاب، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب العثيمين عن أهمية التعاون بين منظمة التعاون والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتنفيذ برامج تدريبية لمكافحة الإرهاب والغلو والتطرف وتجفيف المنابع.

من جهته أكد المغيدي حرص التحالف على الاستفادة من تجربة منظمة التعاون الريادية التي تجاوزت نصف قرن، في ظل أن جميع الدول الأعضاء في التحالف هي دول أعضاء في المنظمة.

هجمات الحوثيين

وقد أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، في وقت سابق اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، واستنكر معاليه المحاولات العشوائية لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييد مجلس التعاون للإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، وجدد معاليه تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الأربعاء، استهداف منظومة دفاع جوي لمليشيات الحوثي جنوب مأرب.

يأتي ذلك بعد إعلان التحالف في وقتٍ سابق، مقتل أكثر من 110 عناصر من مليشيات الحوثي في غارات حول مأرب.

وقال التحالف، إنه نفذ "30 عملية استهداف آليات وعناصر المليشيات"، وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب، ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.