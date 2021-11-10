سليمان ورئيس إيكاردا يتفقدان المركزي لمتبقيات المبيدات

تفقد د. ميشال إفرام، رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكادرا) معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية ورافقهم في الزيارة على أبو السبع، مدير عام الإيكاردا بمصر، ود. علاء حمويه، المنسق الإقليمي لبرنامج وادى النيل والبحر الأحمر لـ إيكاردا.

أشاد افرام بمستوى التطوير للأجهزة والكفاءات البشرية والذي لا يقل عن أفضل المعامل في أوروبا في مجال تحليل الملوثات في الأغذية.

أوضح سليمان أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان بأقل التكاليف وأفضل جودة، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم هذا القطاع.

من ناحيتها، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل ومايقوم به من تطوير مستمر لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية من خلال إضافة العديد من الأجهزة والتي تعد الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.

أشارت مدير المعمل إلى أن المعمل يساهم مع الجهات الرقابية بتوفير اختبارات سلامة الغذاء وتنوع الاختبارات لتشمل البيئة والمياه ومواد التغليف والمواد الملامسة للأغذية مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المستهلك المصري ودعم الصادرات المصرية ومراقبة الواردات، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص.