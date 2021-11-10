«الكاظمى»: آن الأوان لاتحاد العراقيين كى نبنى وطننا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الأوان قد آن لأن يتحد جميع العراقيين لبناء الوطن.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على منصة "تويتر"، بعد زيارته لمدينة الصدر: "اللقاء مع أهلنا الطيبين الكرماء في مدينة الصدر ودار العطاء للمسنين في الرشاد، كان مثار سعادتي واعتزازي وبلسماً للجراح".

وأضاف أن "العمل يجب أن يستمر، لإعادة إعمار مدننا التي تعبت من الفساد وسوء الإدارة والصراعات والحروب العابثة".

وتابع الكاظمي: "آنَ الأوان أن يتحد كلّ العراقيين، لنبني وطننا".