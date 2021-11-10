تأسيس شركة لتقديم خدمات النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض «TRANSMea» تدشين شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشراكة استراتيجية بين شركة «السوبر جت» ومواصلات مصر باستثمارات 200 مليون جنيه.

ووقع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر، اليوم الأربعاء، على هامش المعرض المقام خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

فعاليات اليوم الرابع لمعرض «TRANSMea»

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في استخدام وسائل نقل ذكية صديقة للبيئة، تعمل بالكهرباء أو الغاز، موضحًا أنه تم شراء 20 أتوبيسا كبيرًا «غاز»، كمرحلة أولى، بطول 12 مترًا وسعة 44 راكبًا، على أن تستكمل باقي أتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية.

وأضاف الوزير أن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب، وأنظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية، وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية «COC» بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي «ITS».

فعاليات اليوم الرابع لمعرض «TRANSMea»

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة، المكونة من شركة السوبر جيت ومواصلات مصر، بتقديم خدمات النقل البري العام، من خلال إنشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلي الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

فعاليات اليوم الرابع لمعرض «TRANSMea»

شركتا سوبر جيت ومواصلات مصر

وتمتلك شركتا سوبر جيت ومواصلات مصر خبرات في مجال تقديم خدمات النقل الجماعي الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز، بما لدیھما من كوادر مؤھلة على تخطیط وتنفیذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.

جدير بالذكر أن شركتي سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلك خبرات واسعة في مجال تقدیم خدمات النقل الجماعى الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز، بما لدیھما من كوادر مؤھلة على تخطیط وتنفیذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.

فعاليات اليوم الرابع لمعرض �TRANSMea�