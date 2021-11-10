الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الإسكندرية: 12 فصل محو أمية لخدمة أهالي قرى برج العرب

فصول محو الأمية
فصول محو الأمية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بجميع مديرياتها تعمل على تقديم كافة الخدمات التي من شأنها رفع المستوى الثقافي والوعي في المناطق الأشد احتياجا، ومن بين هذه الخدمات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا هي محو أمية أهالينا في تلك المناطق.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وتقديم كافة الخدمات لأهالي تلك القرى، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية والتي من أهمها رفع الوعي الثقافي ومحو أمية قاطني تلك المناطق.

وأشار المحافظ أن مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس طارق ذكي، تعمل على  تحسين وضع المرأة في المناطق الريفية ومحو أميتها لجعلها فرد نافع لنفسها ولمجتمعها؛ لافتا إلى أن مديرية الزراعة قامت خلال الفترة من يناير  وحتى أكتوبر 2021، بتنظيم دورات لمحو الأمية بواقع 12 فصل لمحو الأمية لخدمة أهالى قرى برج العرب حيث اجتاز الدورات 148 سيدة من أهالي القرى.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق زكي، أنه بعد الإقبال الذي لاقته فصول محو الأمية في قرى ونجوع مركز ومدينة برج العرب خلال عام 2021، فمن المقرر تنظيم 8 فصول  لمحو الأمية خلال شهر يناير 2022، وذلك لخدمة نحو 230 إلى 250 سيدة من أهالي العزب و النجوع، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يقام الفصل الأول في شهر يناير القادم بقرية ابو صير  لخدمة 30 سيدة، أما الفصل الثاني لمحو الأمية فمن المقرر له أن يقام بنجع الصناقرة ونجع أحمد ويخدم 30 سيدة أيضا، أما الثالث فمن المقرر أن يقام في نجع مصباح ليخدم 28 سيدة، أما الفصل الرابع فسيقام في نجع فتح الله ليخدم 21 سيدة، والخامس سيقام  ببرج العرب القديم لخدمة 27 سيدة، أما السادس فسيقام في قرية الهوارية  لعدد 15 سيدة والسابع يخدم عدد 20 سيدة، أما الفصل الثامن لخدمة عدد 20 سيدة  من سيدات قرى برج العرب حيث يتم إضافة السيدات حتى يوم 20/11/2021.

كما أثنى مدير المديرية على الدور الفعال والمؤثر الذي تقوم به المهندسة وداد أبو المكارم، رئيس مركز تنمية المرأة ببرج العرب القديم والقائم بأعمال محو الأمية في المركز والقرى المجاورة وذلك لدورها الفعال في تنظيم وتفعيل فصول محو الأمية.

الإسكندرية المناطق الأشد احتياجا محو امية قرى برج العرب أهالي العزب و النجوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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