«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي

عقب غياب شبه تام دام لنحو ثلاثة عقود، سجلت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 حضورًا نشطًا وفعَّالًا في القارة الإفريقية، وفي إقليم شرق إفريقيا على وجه التحديد، كما شهدت إفريقيا خلال الأعوام السابقة، عدة تغيرات سياسية وأمنية، عقب تغيرات أطلق عليها الربيع العربي.

وفي إطار انفتاح مصر على القارة السمراء وانخراطها الفاعل في ملفات التنمية والعمل على مجابهة التحديات الأمنية وروح التعاون المشترك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد شهدت العلاقات المصرية ودول إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، زخمًا متزايدًا وتعزيزًا للتعاون في كافة المجالات.

ومازالت السياسة الخارجية تتبع نهج رسخته خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، ومازالت تتبعه على المستوى العلاقات الثنائية مع دول القارة لا سيما دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أوجه التعاون بين مصر ودول إفريقيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنزانيا

وصلت رئيسة الجمهورية التنزانية سامية حسن، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتساهم مصر في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والإمكانات اللازمة في شتى المجالات، ومن أبرز تلك الجهود مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر "روفيجي"، وهو نموذجًا لدعم مصر حقوق الدول الأفريقية ودول حوض النيل.

السودان

أما عن أوجه التعاون المصري السوداني، فيشمل كافة القطاعات بما يدعم جهود التمنية في السودان، فضلًا عن دعم مصر القوي لمسار السلام في السودان، ويكثف البلدين التعاون إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تتطابق الرؤى بين القاهرة والخرطوم في أهمية التوصل إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

جنوب السودان

تحرص مصر على دعم جوبا في شتى المجالات ومنها تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب وتوفير عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر، فضلًا عن منح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان، فضلًا عن إرسال شحنات مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان، وإرسال قوافل طبية لإجراء مسح طبي على طلبة المدارس، حيث جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 28 نوفمبر الماضي، إلى دولة جنوب السودان، والتي كانت الأولى من نوعها منذ إعلان تأسيس الدولة.

أوغندا

تكثف التعاون بين مصر وأوغندا عبر العديد من المشروعات المصرية في شتى المجالات؛ الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة،والتي تسهم في دفع الاقتصاد الأوغندي، كما تدعم الحكومة المصرية إنشاء محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وتوفر برامج تدريب للكوادر المتخصصة في مجال الكهرباء، وذلك أيضًا بجانب تنسيق وتعاون علي المستوى الأمني والعسكري والاستراتيجي، ضمن مقاربة شاملة للتعاون المصري مع أوغندا.

رواندا

وتربط مصر برواندا علاقات ذات أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتى المصب، بينما تعد روندا - الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثاني لمياه النيل - إحدى دول المنبع.

بوروندي

تعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب استقلالها عام 1962، ويسعى الجانبان إلى تقوية أواصر التعاون، وتحرص مصر علي دعم بروندي بالخبرات في مختلف المجالات.

وفي العاشر من أبريل الماضي، شهدت القاهرة الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ووقع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الفريق أول بريم نيونجابو بروتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة.

كينيا

شهدت العلاقات بين مصر وكينيا خلال الفترة الأخيرة تعزيزًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة الصحية والزراعية والثروة الحيوانية، بما يدعم تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين البلدين، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية للدولتين الرامية إلى تعزيز العمل والتعاون الأفريقي المشترك.

وقد تعاونت القاهرة مع نيروبي من خلال زيارة وفد من وزارة الصحة إلي كينيا بحث اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي".

الصومال

أما عن الصومال، فتحرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري وما تمثله من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية.

وفي مارس الماضي، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، كلا من؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليف، في إطار زيارة يقومان بها إلى القاهرة.

وتناولت المباحثات جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال.

الكونغو الديمقراطية

شهدت العلاقات المصرية الكونغولية، تطورًا إيجابيًا وتناميًا ملحوظًا على جميع الأصعدة ، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا وكذلك ثقافيًا.

وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس السيسي، نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى، حيث تناول اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، إذ أكد الرئيس تقدير مصر جهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

جيبوتي

ترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات متميزة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.

وفي مايو الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة تاريخية إلى جيبوتي، تعتبر الأولى من نوعها، لتعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات أبرزها التعليم الفني والتعاون التجاري والاقتصادي، والصحة والدواء بجانب التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتى.