«حضور مصري بالقارة السمراء».. أوجه التعاون بين مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي
عقب غياب شبه تام دام لنحو ثلاثة عقود، سجلت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 حضورًا نشطًا وفعَّالًا في القارة الإفريقية، وفي إقليم شرق إفريقيا على وجه التحديد، كما شهدت إفريقيا خلال الأعوام السابقة، عدة تغيرات سياسية وأمنية، عقب تغيرات أطلق عليها الربيع العربي.
وفي إطار انفتاح مصر على القارة السمراء وانخراطها الفاعل في ملفات التنمية والعمل على مجابهة التحديات الأمنية وروح التعاون المشترك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد شهدت العلاقات المصرية ودول إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، زخمًا متزايدًا وتعزيزًا للتعاون في كافة المجالات.
ومازالت السياسة الخارجية تتبع نهج رسخته خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، ومازالت تتبعه على المستوى العلاقات الثنائية مع دول القارة لا سيما دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أوجه التعاون بين مصر ودول إفريقيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تنزانيا
وصلت رئيسة الجمهورية التنزانية سامية حسن، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتساهم مصر في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والإمكانات اللازمة في شتى المجالات، ومن أبرز تلك الجهود مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر "روفيجي"، وهو نموذجًا لدعم مصر حقوق الدول الأفريقية ودول حوض النيل.
السودان
أما عن أوجه التعاون المصري السوداني، فيشمل كافة القطاعات بما يدعم جهود التمنية في السودان، فضلًا عن دعم مصر القوي لمسار السلام في السودان، ويكثف البلدين التعاون إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث تتطابق الرؤى بين القاهرة والخرطوم في أهمية التوصل إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
جنوب السودان
تحرص مصر على دعم جوبا في شتى المجالات ومنها تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب وتوفير عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر، فضلًا عن منح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان، فضلًا عن إرسال شحنات مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان، وإرسال قوافل طبية لإجراء مسح طبي على طلبة المدارس، حيث جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 28 نوفمبر الماضي، إلى دولة جنوب السودان، والتي كانت الأولى من نوعها منذ إعلان تأسيس الدولة.
أوغندا
تكثف التعاون بين مصر وأوغندا عبر العديد من المشروعات المصرية في شتى المجالات؛ الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة،والتي تسهم في دفع الاقتصاد الأوغندي، كما تدعم الحكومة المصرية إنشاء محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وتوفر برامج تدريب للكوادر المتخصصة في مجال الكهرباء، وذلك أيضًا بجانب تنسيق وتعاون علي المستوى الأمني والعسكري والاستراتيجي، ضمن مقاربة شاملة للتعاون المصري مع أوغندا.
رواندا
وتربط مصر برواندا علاقات ذات أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دول حوض نهر النيل، فمصر إحدى دولتى المصب، بينما تعد روندا - الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثاني لمياه النيل - إحدى دول المنبع.
بوروندي
تعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب استقلالها عام 1962، ويسعى الجانبان إلى تقوية أواصر التعاون، وتحرص مصر علي دعم بروندي بالخبرات في مختلف المجالات.
وفي العاشر من أبريل الماضي، شهدت القاهرة الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ووقع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الفريق أول بريم نيونجابو بروتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة.
كينيا
شهدت العلاقات بين مصر وكينيا خلال الفترة الأخيرة تعزيزًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة الصحية والزراعية والثروة الحيوانية، بما يدعم تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين البلدين، اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية للدولتين الرامية إلى تعزيز العمل والتعاون الأفريقي المشترك.
وقد تعاونت القاهرة مع نيروبي من خلال زيارة وفد من وزارة الصحة إلي كينيا بحث اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي".
الصومال
أما عن الصومال، فتحرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري وما تمثله من أهمية استراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية.
وفي مارس الماضي، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، كلا من؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليف، في إطار زيارة يقومان بها إلى القاهرة.
وتناولت المباحثات جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال.
الكونغو الديمقراطية
شهدت العلاقات المصرية الكونغولية، تطورًا إيجابيًا وتناميًا ملحوظًا على جميع الأصعدة ، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا وكذلك ثقافيًا.
وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس السيسي، نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى، حيث تناول اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، إذ أكد الرئيس تقدير مصر جهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.
جيبوتي
ترتبط مصر وجيبوتي بعلاقات متميزة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وهناك تنسيق وتشاور دائم على مستوى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وقد شهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس السيسي، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.
وفي مايو الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة تاريخية إلى جيبوتي، تعتبر الأولى من نوعها، لتعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من المجالات أبرزها التعليم الفني والتعاون التجاري والاقتصادي، والصحة والدواء بجانب التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتى.