«احذر من تهكيره».. مواصفات تابلت الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وبدأ الطلاب في استلام الشريحة الخاصة بهم من فروع شركات المحمول المختلفة على مستوى الجمهورية.

وانتهت محافظة الجيزة بالأمس من توزيع التابلت على المدارس ونصحت الطلاب بالمحافظة عليه خلال الثلاث سنوات الدراسية المقبلة.

ويبحث العديد من الطلاب عن مواصفات التابلت وهي:

- التابلت من نوع Samsung Galaxy Tab A6 ، و مزود بشريحة الاتصال: يمكن تركيب شريحة واحدة فقط.

-الكارت الميموري: يمكن تركيب كارت مميوري.

الشاشة: بدقة 1920×1200 بيكسل..

-الكاميرا: الهاتف يأتي غير مدعم بالكاميرا ولا يفضل أن يقوم الطالب بعمل هكر حتى لا يتعرض للمسائلة.

-نظام المعالجة: ثُماني النواة ويعمل بقوة 1.6 جيجا هيرتز.

-نظام التشغيل: اندرويد اوريو 8.1

-التاب لا يدعم الشحن السريع

يستطيع الطالب الكتابة بالقلم المدعم مع الجهاز وهو قلم شبيه لقلم S Pen

- لون التاب: التابلت يأتي بلون واحد فقط وهو الأسود.

وحددت شركات المحمول الأوراق المطلوبة للاستلام الخاص بالشريحه لتابلت الصف الأول الثانوي وجاءت كالتالي:

أصل شهادة ميلاد الطالب للاطلاع عليها.

بطاقة ولي الأمر (الأم أو الأب)، وذلك في حالة استلام ولي الأمر سواء الأب أو الأم بنفسهم.

وفي حالة أن الطالب فوق 16 سنة ويحمل بطاقة شخصية يكتفي بها مع وجود الطالب بنفسه للتوقيع باستلام الشريحة.

وتنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، من توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام في 27 محافظة، بإجمالي 634 ألفًا و909 أجهزة.

ومن المقرر أن تنتهي الوزارة اليوم من توزيع التابلت على طلاب 3 محافظات “كفرالشيخ، ودمياط، والسويس” بإجمالي 39 ألفًا و454 جهازًا.

وكانت عملية توزيع أجهزة التابلت قد بدأت يوم الخميس 28 أكتوبر الماضي.