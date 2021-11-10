الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل توفي في انهيار حفرة صرف بالجيزة

جثة
جثة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة عامل انهارت عليه حفرة خلال إنشاء بئر صرف صحي بإحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، والاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب آخر.

كان لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، انهارت عليهما حفرة خلال إنشاء بئر صرف بإحدى قرى مركز الصف في الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإحدى قرى مركز الصف.

وذكر شهود عيان أنه خلال مشاركة عدد من العمال في حفر بيارة صرف بالقرية، انهارت على اثنين منهم، مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وتم استخراج المصاب ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

النيابة العامة جنوب الجيزة حفرة جثة عامل الحالة الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

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