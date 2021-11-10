الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالغفار» يؤكد ضرورة تقييم تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مدير قسم البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة "ماريا نيرا"، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  (COP-26) بمدينة (جلاسكو – المملكة المتحدة).

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعظيم فرص استفادة الأنظمة الصحية من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-26)، وتوحيد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمل نحو التركيز على العلاقة بين تغير المناخ والصحة، وكذلك تعزيز قدرات الدول لتنفيذ استراتيجياتها لمواجهة التحديات الصحية المتعلقة بالتغيرات المناخية.

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وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أهمية اتخاذ خطوات فعلية وملومسة على أرض الواقع فيما يخص التغيرات المناخية وعلاقتها بالمؤشرات الصحية، من خلال تفعيل الأنشطة وإطلاق المشروعات المختلفة الرامية نحو تقليل تأثير التغيرات المناخية على صحة المواطنين، كما أشار إلى ضرورة بناء أنظمة صحية ذكية مقاومة للتغيرات المناخية، وكذلك دعم الاستثمار في الأبحاث الصحية المتعلقة بالأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار ضرورة تمكن الأنظمة الصحية من تقييم وقياس مؤشرات تأثير التغير المناخي على الصحة، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول وإتاحة المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة.

وزير التعليم العالي الصحة البيئة تغير المناخ الصحة العالمية مواجهة التحديات التحديات الصحية التغيرات المناخية

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