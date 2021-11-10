حقيقة استغاثة محتجز بقسم شرطة الزيتون على «فيسبوك»

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ملابسات ما تم نشره من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة صاحب الحساب مطالبًا بالإفراج عنه مشيرًا إلى اضطلاع عدد من الأشخاص باستغلال حبسه في الاستيلاء على محتويات شركته – مركز قطع غيار السيارات وسيارات الأجرة المملوكة.

بالفحص تبين بأن ناشر الخبر هو أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ومحتجز بقسم شرطة الزيتون بالقاهرة على ذمة قضية "توظيف أموال" لمحاكمته، وعقب ذلك ورد بلاغ من ربة منزل، مقيمة بالقاهرة اتهمت "ناشر الخبر" بقيامه بالنصب والاحتيال عليها بتحصله على مبلغ مالي منها نظير شراكتها في الشركة ملكه وقدمت عقد الشراكة المبرم بينهما ورفضه رد المبلغ.

كما ورد بلاغ من محاسب يعمل بذات الشركة ملك ناشر الخبر واتهمه بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال، وبمواجهة "ناشر الخبر" أنكر ما جاء بأقوالهما واتهم الأولى بمحاولة التشهير بشخصه والشركة، وأتهم الثاني بسرقة محتويات من شركته، وبمواجهتهما أنكرا ما جاء باتهام "ناشر الخبر" وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس "ناشر الخبر" على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الأول.