اليونسكو تنتخب الفرنسية أودرى أزولاى مديرةً عامة لولاية ثانية

أعادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" انتخاب الفرنسية "أودري أزولاي" مديرةً عامة لها لولاية ثانية.



وذكرت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن أزولاي فازت بدون منازع في الحصول على التفويض الجديد في المؤتمر العام لليونسكو بأغلبية 155 صوتا مقابل 9 أصوات فقط و امتناع واحد عن التصويت.



و تعليقاً على هذا التطور، قالت أزولاي "أرى هذه النتيجة كعلامة على الوحدة المستعادة داخل منظمتنا"، مضيفة أنه "على مدى السنوات الـ4 الماضية، تمكنا من استعادة الثقة في منظمة اليونسكو".



و أشارت المسئولة الدولية إلى أنه قد تمت استعادة "الهدوء بتقليل التوترات السياسية التي وقفت في طريقنا و البحث عن مواقف مشتركة بشأن مواضيع كانت مثيرة للانقسام في الماضي".

و علي صعيد آخر ، كشفت منظمة اليونسكو في العراق، في وقت سابق عن مبادرة لتزويد 3000 مدرسة بخدمة الإنترنت، مؤكدة أن المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق.

و قال ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني لوسائل إعلام عراقية، إن هنالك مبادرة لتوفير الإنترنت إلى 3000 مدرسة، ستستخدم لتغذية معلومات البيانات المتعلقة بالتربية، التي تمكننا من اتخاذ القرارات الصحيحة، و توجيه العملية التربوية بشكل صحيح.

و أضاف أن "المرحلة التالية توسيع ربط الإنترنت لجميع المدارس في العراق، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الأداء التربوي للمدارس".

و أشار إلى أن "هناك قاعدة بيانات و استخدام للتكنولوجيا في قطاع التعليم، من خلال منصة نيوتن وغيرها، لكن بعد عام 2020 نسعى لنظام إدارة المعلومات التربوية".

يذكر أن اليونسكو دعم العراق منذ أول العام الماضي وسبق صرح باولو فونتاني، دعم المنظمة لتطوير التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية.