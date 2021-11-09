محمود فوزي: الصحافة والإعلام التقليدى سيظل قائما رغم الثورة التكنولوجية الكبيرة

طالب المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتوسع فى مثل هذه الصالونات التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تطرح أفكار بناءة وتسلط الضوء على قضايا فى غاية الأهمية، قائلا :" إنه لا تزال الصحافة والبرامج التقليدية لهم مشاهدينه وهم بقلة، وهنا كيف يمكن ملاحقة ومتابعة التطورات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعى، فلا غنى عن الإعلام التقليدي والمنصات التقليدية".

وشدد المستشار محمود فوزى، خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الصحافة والإعلام التقليدى سيظل قائما رغم الثورة التكنولوجية الكبيرة فى المواقع الإلكترونية، مناشدا بضرورة أن تكون المؤسسات الإعلامية والصحفية أمام تدريب مستمر لكل الصحفيين والإعلاميين فى ضوء هذه الثورة الكبيرة، مؤكدا أن وسائل التواصل الاجتماعى ليست اختراعا جديدا وإنما هى وسيلة الأكثر والأسهل انتشارا وهنا يتطلب التحرك لمواكبتها بصوره.

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https://fb.watch/9aC12s0pkC/

وطرح صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقاش حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع ذلك بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

وذلك بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد .