لقاء تعاون بين كلية الآثار فى جامعتى عين شمس وويسكنسن الأمريكية

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، الدكتور دايفيد اندرسون الأستاذ بقسم الآثار والأنثربولوجي بجامعة ويسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بالقاهرة.

تأتى الزيارة لمناقشة أوجه التعاون ما بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن، صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطي، موضحا أن أوجه التعاون تشمل تمويل معامل كلية الآثار، وكذلك استحداث برامج تعليمية مشتركة معتمدة من جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن وغيرها من المجالات.