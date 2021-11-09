الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقاء تعاون بين كلية الآثار فى جامعتى عين شمس وويسكنسن الأمريكية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار، الدكتور دايفيد اندرسون الأستاذ بقسم الآثار والأنثربولوجي بجامعة ويسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور لويز برتيني المدير التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي بالقاهرة.

تأتى الزيارة لمناقشة أوجه التعاون ما بين كلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن، صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطي، موضحا أن أوجه التعاون تشمل تمويل معامل كلية الآثار، وكذلك استحداث برامج تعليمية مشتركة معتمدة من جامعة عين شمس وجامعة ويسكنسن وغيرها من المجالات.

عين شمس ممدوح الدماطى الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا تنفي مركز البحوث عمى الدكتور ايمن صالح نائب رئيس

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