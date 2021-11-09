الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين زين يجتمع بمجلس إدارة الصندوق التأمينى للعاملين بالوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، ومجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين بالوطنية للإعلام، المنوط به صرف مستحقات نهاية الخدمة، والذي تم إشهاره فى 1-1-2019، للوقوف على كيفية الصرف ومتابعة عمل الصندوق، ومناقشة حلول سريعة وعاجلة لصرف مستحقات العاملين المحالين إلى المعاش.

يعمل الصندوق تحت إشراف مجلس إدارة، إلا أن رئيس الهيئة دعا لهذا الاجتماع إيمانًا منه بحقوق العاملين بالهيئة، ولبحث ودراسة مقترحات وأفكار لتنمية موارد الصندوق، كي يتمكن من سداد المستحقات كاملة.

جمعية عمومية للصندوق

وطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من مجلس إدارة الصندوق التأميني التواصل مع كافة الأعضاء وعدد من المشتركين، لعقد جمعية عمومية للصندوق للتوصل لحلول عاجلة لإنهاء معاناة الزملاء من تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى سرعة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف المستحقات للمتبقي من عام 2018.

وفى نهاية الاجتماع، أكد «زين» على أعضاء المجلس سرعة تقديم الحلول المناسبة، على أن يتم عقد لقاء يوم الأحد القادم لمتابعة الإجراءات التي اتخذها الصندوق في سبيل حل أزمة تأخر صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحالين على المعاش. 

مباراة الزمالك والأهلي

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وجّه مؤخرًا التحية والتقدير لفريق عمل نقل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ببطولة الدوري العام، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدًا بالمهنية والاحترافية في النقل التليفزيوني، بالإضافة إلى نجاح انطلاق البث الأرضي بتقنية MPEG4.
 

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