مصرع شاب صعقًا بالكهرباء فى الإسماعيلية

لقى شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء بجوار محول كهرباء، مساء اليوم بمنطقة عزالدين بالإسماعيلية.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بتعرض شاب مجهول الهوية للصعق بالكهرباء بجوار محول كهرباء أمام شركة الأخشاب بمنطقة عزالدين بالإسماعيلية.

تم نقل المصاب إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وإنعاش القلب الرئوي، وتشغيل جهاز الصدمات الكهربائية أثناء النقل، إلا أنه توفي أثناء نقله إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.