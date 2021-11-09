الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف استعدت «تموين كفر الشيخ» لمواجهة تقلبات الطقس في الشتاء؟

السلع التموينية
السلع التموينية

كشف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، عن اأنه استعدادا لاستقبال الموسم الشتوي، تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل المديرية تعمل على مدار الساعة بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية المختلفة لتلقي الشكاوى والعمل على إزالتها وحلها فورا.

أرصدة احتياطية تكفي 3 أشهر 

وقال حبيب في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم توفير رصيد احتياطي من السلع التموينية والسلع الاستراتيجية  تراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر من سلع السكر والأرز والزيت تكفي الاحتياجات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم توفير احتياطي استراتيجي من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% يكفي في المخابز لمدة 3 أيام من خلال تشغيل 1100 مخبز بلدي يقوم بانتاج 12 مليون رغيف يوميا.

وأضاف أنه تم توفير أرصدة احتياطيه من الأقماح في المطاحن تكفي 3 أيام ورصيد احتياطي من الدقيق بلدي استخراج 82% لمدة يومين، لتوزيعها على المخابز البلدية.

وتابع حبيب، أنه تم توفير رصيد احتياطي للمواد البترولية يكفي 145 محطة وقود، يكفي الاحتياجات 5 أيام إلى أسبوع.

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وائل لطفي

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