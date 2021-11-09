الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تموين القاهرة» يضبط 6 أطنان كلور وصابون سائل غير مطابق للمواصفات

منظفات
منظفات

تمكنت أجهزة مديرية التموين بمحافظة القاهرة بمعاونة شرطة التموين في ضبط (6,07 طن منظفات صناعية "كلور" - صابون سائل" مستلزمات إنتاج ، 1840 لتر منظفات صناعية منتج نهائى) غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

و شن حي مصر القديمة حملة مكبرة على اشغالات محيط مستشفى القصر العيني بعد أن تلقت وزارة التنمية المحلية، شكاوى من عدد من الأطباء العاملين بمستشفى قصر العينى بحى مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة باحتلال الباعة الجائلين للأرصفة المحيطة بالمستشفى ووجود بعض الإشغالات والمخالفات لعدد من المقاهى والمحلات في المنطقة.

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