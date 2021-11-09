جلسة تشاورية بأسيوط لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية لتنمية الصعيد

نظمت محافظة أسيوط جلسة تشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022/2023) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) لمركز ومدينة الفتح وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي.

جلسة تشاورية بأسيوط

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الاجتماعية بمساكن الفتح، وبحضور كل من (عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، والمهندس أحمد عمر منسق ببرنامج التنمية المحلية، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية والتخطيط بديوان عام محافظة أسيوط، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية، والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية).

جلسة تشاورية بأسيوط

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جلسة التشاور قد شهدت إقبالًا من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 / 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 / 2025) وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي مؤكدًا على أهمية تلك الجلسات وذلك لتحديد الأولويات والمساهمة في التطوير والتنمية الشاملة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق طموحات المواطنين وطلباتهم في توفير وتطوير الخدمات المختلفة بكافة ربوع المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتًا إلى الحرص على التشاور والاستماع لآراء المواطنين لأنهم الأكثر دراية باحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات المطلوبة لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جلسة تشاورية بأسيوط

وأضاف المحافظ إنه ستعقد جلسة التشاور لمركز ساحل سليم اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهراً بقاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة ساحل سليم وستعقد جلسة التشاور لمركز أبوتيج يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب مناشدًا المواطنين بهذه المراكز المشاركة في جلسات التشاور للاستماع ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم لافتاً إلى إجراء تلك الجلسات التشاورية بـ 13 مركز وحي وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام.

جلسة تشاورية بأسيوط

جلسة تشاورية بأسيوط

جلسة تشاورية بأسيوط

جلسة تشاورية بأسيوط

جلسة تشاورية بأسيوط

جلسة تشاورية بأسيوط