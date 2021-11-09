الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالبدرشين

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء،  بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش فى البدرشين، واعترف المتهم بالإتجار فى المضبوطات.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى غتجار عاطل بمنطقة البدرشين، بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات لضبط المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عاطل البدرشين المواد المخدرة حبس الاتجار

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وائل لطفي

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