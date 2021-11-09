3 اجتماعات للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة 7 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات تناقش خلالها 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب في بعض المحافظات.

ويتناول الاجتماع، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة فايزة صالح، بشأن الأول: استغلال أرض البركة الكائنة بقرية جعيف- مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها 45 فدانا بغرض إنشاء أحد المصانع المنتجة أو أي مشروع ذات نفع عام لخدمة القرية والقرى المجاورة لها، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن الحفاظ عليها من أي تعديات.

أما طلب الإحاطة الثانى، فهو بشأن تحويل قريتي نكلا العنب بمركز إيتاي البارود ولقاتة بمركز شبراخيت- محافظة البحيرة إلى مدينتين، حيث يتوافر بها جميع المعايير والاشتراطات المطلوبة لتحويلهما من قريتين إلى مدينتين، وطلب الإحاطة الثالث بشأن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتوفير الاعتماد المالي لرصف وتمهيد المدخل الخاص بعزبة الحكر التابعة لقرية كفر الشيخ مخلوف- مركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة، حيث تعد هذه العزبة أكبر توابع القرية، ويبلغ طول هذا المدخل 1500 متر، بداية من الطريق الزراعى حتى مدخل العزبة.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدانا تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات.