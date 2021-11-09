ضبط صاحب فيديو القيادة بسرعة جنونية عكس الاتجاه على «الأوتوستراد» بالبساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط سائق سيارة نقل صاحب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القيادة والسير عكس الاتجاه.

و كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على تطبيق "تيك توك" وموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأحد البرامج التلفزيونية بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يقود سيارة نقل بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بسرعة عالية ورعونة والسير عكس الاتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك عقب تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسيارة المشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.