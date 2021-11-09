وزير الري يبحث مع رئيس قطاع الخزانات موقف المشروعات الجاري تنفيذها

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، موقف تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية التي يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، والذي يعد أحد المشروعات المهمة في مجال تأهيل منشآت الري الكبرى، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وفتح المظاريف الفنية والمالية في 18 مايو 2021، والانتهاء من أعمال البت الفني.

ويجري حاليًا التفاوض مع الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ، حيث تهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات سبع ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات هي:"أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة".

كما تم عرض موقف أعمال الصيانة التي يقوم بها القطاع للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها بتكلفة سنوية نحو 65 مليون جنيه.

وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، تم متابعة تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، من خلال تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للبوابات بعد تجفيف الفتحات وتحديث منظومة تشغيلهم.

ونفذ قطاع الخزانات عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل، والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، من خلال صيانة وتدعيم البوابات الرئيسية للهويس.