«التعليم» توزع أجهزة التابلت على طلاب الأول الثانوي بـ3 محافظات

وزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي، موزعة كالتالي: المنيا 27.328، الأقصر 5.642، أسوان 6.240، بإجمالي 39.210 أجهزة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام 2022 تتضمن.

- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- رسوم 5 جنيهات.

- إيصال المصروفات الدراسية

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع أجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بداية من يوم الخميس الماضي، كما أعلن الوزير أن التوزيع سيستمر تباعا وفقا حول الجمهورية.