الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» توزع أجهزة التابلت على طلاب الأول الثانوي بـ3 محافظات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي، موزعة كالتالي: المنيا 27.328، الأقصر 5.642، أسوان 6.240، بإجمالي 39.210 أجهزة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام 2022 تتضمن.

- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- رسوم 5 جنيهات.

- إيصال المصروفات الدراسية

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع أجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بداية من يوم الخميس الماضي، كما أعلن الوزير أن التوزيع سيستمر تباعا وفقا حول الجمهورية.

وزارة التعليم محافظة القاهرة التعليم الفنى وزارة التربية و التعليم الدكتور طارق شوق المصروفات الدراسية التابلت المدرسي تعليم القاهرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استلام التابلت خاص عليه طلاب الصف الأول الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-11-2021

لحظة مقتل حمدى أبو صالح و12 من عصابته فى أسوان (فيديو)

«يوغسلافيا جديدة».. «فاينانشيال تايمز»: نظام آبي أحمد ارتكب أخطاء كارثية بتسليح المواطنين

الوزير لرئيس «سيمنز»: توجيهات رئاسية بإنشاء مصانع للشركات العالمية في مصر

الأهلى يصدر بيانًا بشأن تصريحات محمد عادل حكم مباراة الزمالك

«التعليم» توزع أجهزة التابلت على طلاب الأول الثانوي بـ3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

د.أحمد الخميسى

تجديد الخطاب الأدبى

ماجد حبته

يوم هادئ فى بغداد!

جمال-أسعد

قبول الآخر.. والأهلى والزمالك

لواء. محسن الفحام

من العقاب إلى التأهيل

صور

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

صور عقار الكونيسة المنهار

محطة تل أبيب

المزيد

وفد من 95 شخصاً: الرئيس الكولومبي يصل إلى إسرائيل.. ما جدول أعماله؟

كيف أحبط الموساد هجمات ضد إسرائيليين في افريقيا ؟

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية