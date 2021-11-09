الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكندوز» بـ 145 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، حيث يتراوح سعر كيلو الكندوز  ما بين بين 145 إلى 165 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130 إلى 160جنيهًا.

وتراوحت أسعار السجق البلدي في السوق بين  120-140 جنيهًا، أما أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر، ما بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتراوح سعر الكيلو بين 150-170جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا للكيلو. 

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات؛ وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

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وائل لطفي

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