الدكتورة أنيسة حسونة تستعرض تجربتها فى تحدى السرطان بمكتبة الإسكندرية

تنطلق في التاسعة صباح اليوم، ورشة عمل مجانية لاكتشاف مواهب الغناء والعزف، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تركز الورشة على اكتشاف الموهوبين من الشباب في الغناء والعزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وتوجيههم نحو تعلم أساسيات الغناء والعزف بشكل صحيح، وكذلك تطوير مهاراتهم بشكل احترافي، من خلال مجموعة من الخطوات المبتكرة، والتي تدور حول علم الموسيقى وكيفية انتاج الصوت البشري وطبقاته وخصائصه ومقاماته، بالإضافة إلى طريقة استخدام الآلات الموسيقية بدقة.

وتنقسم الورشة إلى قسمين، القسم الأول: يهتم باكتشاف الموهوبين في الغناء من سن 16 وحتى 45 سنة، أما القسم الثاني: فيركز على اكتشاف الموهوبين في العزف على الآلات الموسيقية من سن 10 سنوات وحتى 50 سنة، وسيتم توزيعهم على الآلات الموسيقية (الآلات الوترية، والآلات الإيقاعية، والآلات الغربية، والناي) وفقا لموهبتهم.

تهدف الورشة إلى التشجيع على الفن الهادف والتعريف بالموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى اتاحة مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

ــ أنيسة حسونة "لا ترفع الراية البيضاء"

في سياق متصل، تحل الدكتورة أنيسة حسونة، في الثانية من بعد ظهر اليوم أيضا، في ضيافة مكتبة الإسكندرية، في لقاء مفتوح تحت عنوان "لم أرفع الراية البيضاء بعد"، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي لمكتبة الإسكندرية.

تتحدث الدكتورة أنيسة حسونة، الكاتبة والباحثة السياسية والنائبة بمجلس النواب المصري، في هذه الندوة عن تجربتها مع مرض السرطان، وكيف استطاعت مواجهة هذ الأزمة الصحية، وكيف أنه كان تحديًا كبيرًا واجهته بكل شجاعة، موضحة كيف قامت بالتعامل مع هذه الأزمة محاولة بث الأمل في نفوس كل سيدة تواجه وتتصدى لمثل هذه الأنواع من الأزمات وكيف لا تستسلم ولا ترفع الراية البيضاء أبدًا.

وتهدف الندوة إلي تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بالجانب الصحي. كيفية مقاومة المرأة لهذه التحديات والتغلب عليه.

ويُعد موضوع هذه الندوة من الموضوعات التي لها أهمية كبيرة في ظل ما تواجهه المرأة بشكل عام من تحديات كثيرة أثناء محاولتها لتحقيق أهدافها في الحياة كأي إنسان فهي عُرضه للعديد من الأزمات والمشكلات الحياتية من تمييز ضدها في مجالات الحياة المختلفة ومن اشكال عنف مختلفة قد تمارس عليها ومن تحديات وأزمات اجتماعية وصحية ونفسية قد تواجهها.

وتعتبر مكتبة الإسكندرية ساحة للتعبير عن التعددية الثقافية، تشغلها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التعددية والتنوع، وتقديم كل جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتفاعل مع العالم الرقمي والفنون المختلفة والبحث الأكاديمي جنبًا إلى جنب مع وظيفتها الأصلية بوصفها مكتبة، فتحوي الكتاب والدورية والمخطوط؛ خدمة للقارئ العام، والمتخصص على السواء.