الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1715 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 383 ألفًا و 407 حالات.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2998.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى إلى نحو 41.63 مليون شخص، وهو ما يمثل 81.1 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وحصل حوالي 39.49 مليون شخص، أو حوالي 67.9 % من السكان، على تطعيم كامل، من  جرعتين، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية "كو جيه-يونج"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تخطط لتأمين العلاج الدوائي لفيروس كورونا بما يكفي 404 آلاف شخص، وسيتم استيراده تدريجيًا بدءًا من فبراير القادم.

ووفقًا لوكالة أنباء «يونهاب»، فقد وقّعت الحكومة الكورية عقد شراء ما يكفي 200 ألف شخص مع شركة ميرك أند كومبوني (MSD) للأدوية الأمريكية في سبتمبر الماضي، وعقد شراء ما يكفي 70 ألف شخص مع شركة «فايزر» الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وتجري التشاورات مع هاتين الشركتين، بالإضافة إلى شركة روشو السويسرية، لإنهاء عقود شراء جرعات تكفي 134 ألف شخص خلال هذا الشهر.

ويتوقع أن يسهم العلاج الدوائي- الذي يسهل تناوله- في الحد من ارتفاع المرضى الذين يحتاجون إلى التمريض بالمستشفيات والمرضى في حالات خطرة عند تطبيق "العودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية".

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