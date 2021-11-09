دراسة: ملايين الأطنان من النفايات البلاستيكية ناتجة عن جائحة كورونا

أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى زيادة كبيرة في النفايات البلاستيكية في جميع أنحاء العالم.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، وفقا لتقديرات، فإن نحو 8.4 مليون طن من النفايات البلاستيكية في 193 بلدا قد تولدت جراء تلك الجائحة حتى أغسطس، كما كتب باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم في سجلات وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية.



وعلى سبيل المقارنة، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن البشرية تنتج ما مجموعه نحو 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا.



ويفترض الفريق الذي يقوده العالمان يمينج بنج وبيبي وو الآن أن جزءا كبيرا من نفايات الفيروس الفتاك - نحو 87.4% - نشأ في المستشفيات، ولا سيما في البلدان الآسيوية.



وشكلت أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية للاستخدام الخاص 7.6 %، وفقا لدراسة أجراها الباحثان نشرت اليوم. وقالا إن التعبئة والتغليف لتجارة التجزئة المزدهرة عبر الإنترنت شكلت نحو 4.7 % من النفايات الإضافية.



وكتب الباحثان :"النفايات البلاستيكية تسبب ضررا للحياة البحرية وأصبحت مصدر قلق بيئي عالمي كبير".



ودعا الباحثان إلى تحسين إدارة النفايات الطبية، لا سيما في البلدان النامية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.