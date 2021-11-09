تحويل ميناء السخنة إلى أكبر ميناء تجارى لتداول الحاويات على البحر الأحمر

شارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جلسة المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI، التي عقدت على هامش الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي TransMEA2021، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

توطين مجموعة من المميزات والحوافز الاستثمارية

واستعرض المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته بالفعالية، آخر مستجدات المشاريع القائمة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الهيئة وضعت منظومة متكاملة لآلية عملها خلال الخمس سنوات الماضية تضمن لها النجاح في جذب الاستثمارات والقيام بدورها على أكمل وجه، عبر توطين مجموعة من المميزات والحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات خاصة الصناعية منها ولا سيما قطاع البتروكيماويات لخدمة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات المباشرة لمصر، ودعم الأقتصادالوطني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

رفع كفاءة ميناء السخنة وتحويله إلى أكبر ميناء لتداول الحاويات على البحر الأحمر

وأكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على قدم وساق، لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستية بحلول عام 2024، حيث تعمل جاهدًة على رفع كفاءة ميناء السخنة وتحويله إلى أكبر ميناء تجاري لتداول الحاويات علي البحر الأحمر للاستفادة من موقعه المتميز ، ومجاورته للمدخل الجنوبي لقناة السويس.

تقليل زمن الإفراج الجمركي مع زيادة حجم تداول الترانزيت

وأشار إلى أن تلك الاستفادة تتمثل في سرعة التداول بالموانئ، وتقليل الرواكد بصورة أكبر، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي، مع زيادة حجم تداول الترانزيت، فضلاً عن خلق قاعدة بيانات ضخمة عن الشحنات الخارجية للموانئ التابعة.

الهيئة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات

وأضاف يحيى زكي، أن الهيئة بدأت بالفعل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات اعتبارًا من أكتوبر الماضي للحد من مشكلة التكدس، وذلك بعد قيام الهيئة بتجهيز البنية التحتية اللازمة لجميع الموانئ التابعة.

توفر نظام تأميني للموانئ التابعة للمنطقة

واختتم زكي حديثه في الفعالية، أن المنظومة توفر نظام تأميني للموانئ التابعة للمنطقة، بالإضافة إلى التبادل الإلكتروني مع وكلاء الشحن، وستقوم الهيئة فيما بعد بربط المنظومة بإدارة المخاطر لضمان حوكمة عمليات التجارة داخل المنطقة.