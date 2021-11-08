الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لضبط سائق تحرش بفتاة فى التجمع الخامس

التحرش
التحرش

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط «سائق ميكروباص» تحرش بفتاة وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو نشرته فتاة عبر صفحتها الشخصية يوثق لحظة قيام سائق بالتحرش بها جسديا حال ركوبها ميكروباص من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر متجهًا إلى التجمع الخامس.

ونشرت طالبة تدعي "ر.س"، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام سائق بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وأكدت أنها حررت محضرًا فى قسم شرطة التجمع الخامس، واستغاثت "رانيا سليمان" بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لسرعة ضبط المتهم قائلة:"أنا عاوزة حقي".

عقوبة التحرش

ووافق مجلس النواب المصري، على تغليط العقوبة المفروضة على مرتبكي جريمة التحرش الجنسي، لاغيًا بند الغرامة المالية عن الجاني.

وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن توصيف الجريمة أصبح جناية بدلًا من جنحة.
و تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع هي المخالفة والجنحة والجناية، و تعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيد على خطورة هذا السلوك.
ويقضي القانون المعدل في مصر بأن مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل على خمس سنوات.
أما في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها أو مارس عليها أي ضغط أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام و غرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة. 

امن القاهرة جهود أمنية متحرش ميكروباص فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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