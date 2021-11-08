الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد الزراعي: الاتفاق مع رؤساء المصانع والجمعيات بتوفير أسمدة الشتاء

اسمدة
اسمدة

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تم الاتفاق مع السيد القصير، وزير الزراعة ورؤساء الجمعيات العامة ورؤساء شركات الأسمدة الخاصة على توفير الأسمدة للموسم الشتوي المقبل، وأنه حال زيادة الكميات الموردة للجمعيات خلاف الحصص المدعمة يتم المحاسبة بسعر التصدير وهو 700 دولار بما يعادل 11 ألف و200 جنيه للطن، بينما رفض رؤساء الجمعيات التوريد بسعر التصدير.

أضاف حمادة، لـ"الدستور"، أن رؤساء الجمعيات الزراعية اعتبروا أن سعر التصدير به زيادة كبيرة، مقارنة بالسعر المدعم الحالي وهو 3200 جنيه للطن، كما قرر الاتحاد إرسال مذكرة لمديريات الزراعة بموجب القرارات حل مشكلة الجمعيات العمومية لعدد من الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية.

أوضح أنه تم مناقشة جميع المشكلات الخاصة بالمزارعين بالمحافظات وأبرزها في محافظات الصعيد، وكذلك مناقشة عقد جمعية عمومية لعدد من الجمعيات الزراعية بالإسكندرية.

الاتحاد الزراعى الاتفاق رؤساء الجمعيات ومصانع الأسمدة بتوفير أسمدة الموسم

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