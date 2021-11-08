الإثنين 08 نوفمبر 2021
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سياسي

«المشروعات التنموية في مصر».. حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية

جانب من الحلقة النقاشية
جانب من الحلقة النقاشية

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بقيادة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، حلقة نقاشية بعنوان (المشروعات التنموية في مصر) وذلك بمقر المركز، اليوم الإثنين، شارك كل من الدكتورة مها عبد الناصر و الدكتور فريدي البياضي عضوي مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما شارك في اللقاء الدكتور مرزا حسن والسفير راجي الإتربي من البنك الدولي والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق بالإضافة لمجموعة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية . 
تحدثت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن أهمية الاستثمار في مجال البرمجيات والاتصالات ومنع تسرّب الكوادر المصرية للخارج، مؤكدة على أهمية أن يولى قطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى في الإنفاق باعتبارهما أساس إحداث تنمية حقيقية والتأسيس لجيل قادر على مواجهة تحديات العصر. 

من جانبه أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، على ضرورة الاستثمار في مجالي التعليم والصحة وخصوصاً الاستثمار في مقدّمي الخدمة من العناصر البشرية. 

الحزب المصرى الديمقراطى عضو مجلس النواب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروعات التنموية مها عبد الناصر النائبة مها عبد الناصر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مجالات الاقتصاد

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