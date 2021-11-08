«المشروعات التنموية في مصر».. حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بقيادة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، حلقة نقاشية بعنوان (المشروعات التنموية في مصر) وذلك بمقر المركز، اليوم الإثنين، شارك كل من الدكتورة مها عبد الناصر و الدكتور فريدي البياضي عضوي مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما شارك في اللقاء الدكتور مرزا حسن والسفير راجي الإتربي من البنك الدولي والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق بالإضافة لمجموعة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والتنمية .

تحدثت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن أهمية الاستثمار في مجال البرمجيات والاتصالات ومنع تسرّب الكوادر المصرية للخارج، مؤكدة على أهمية أن يولى قطاعي التعليم والصحة أولوية قصوى في الإنفاق باعتبارهما أساس إحداث تنمية حقيقية والتأسيس لجيل قادر على مواجهة تحديات العصر.

من جانبه أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، على ضرورة الاستثمار في مجالي التعليم والصحة وخصوصاً الاستثمار في مقدّمي الخدمة من العناصر البشرية.