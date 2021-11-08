استكمال أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة «الجبخانة» فى مصر القديمة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة التعديات بمنطقة “جبخانه محمد على” بحي مصر القديمة، لتوسعة الطريق الدائرى.

وأجرى اللواء خالد شحاتة، رئيس حى مصر القديمة، جولة لمتابعة أعمال إزالة تعارضات الطريق الدائري بمنطقة الجبخانة، تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وقامت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ، بزيارة تفقدية لمتابعة أعمال الإخلاء الجارية بالمنطقة تمهيدًا لإزالتها، واستهدفت الزيارة متابعة عمليات الإخلاء بالتزامن مع التسكين الفورى بوحدات بديلة مجهزة بحى الأسمرات، للوقوف على آخر المستجدات ونسبة التنفيذ.

وقالت “عبدالمنعم” إنه من المقرر إزالة ١٣ عقارا يسكنها ٦٢ أسرة مستحقة، حيث بلغت نسبة الإخلاء فيها 50%، وجار فحص أوارقهم للتاكد من أحقيتهم وتسكينهم فى الحال.

ومن جهته، صرح المهندس ممدوح سليمان، مدير مشروع تطوير الطريق الدائرى بهيئة الطرق والكباري، بأن الطريق الدائري يمتد لـ 106 كيلومترات ويخدم حركة المرور، ويعتبر أهم طريق مروري في مصر، موضحا أن الوضع الحالي للطريق الدائري 4 حارات لكل اتجاه وهو غير مناسب للأحجام المرورية التي تمر من عليه وتصل لـ213 ألف مركبة يوميًا، وبالتالي فكرت الهيئة العامة للطرق والكباري في توسيع عدد الحارات لاستيعاب الحركة المرورية.