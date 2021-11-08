الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

بعد تسلمها مفتاح «بيكشتايم».. ماجدة عمارة أفضل جراند بيانو في العالم

ماجدة عمارة
ماجدة عمارة

تسلمت عازفة البيانو الشهيرة ماجدة عمارة مفتاح «بيكشتايم» أفضل جراند بيانو في العالم من مدير مصانع هذا الطراز الفريد، أثناء افتتاح أولى حفلات البيانو مع عازف البيانو العالمي رمزي يسي في أهم قاعات الموسيقى بمصر والشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وتضمن الحفل عزفًا منفردًا على آلة البيانو من ماركة «بيكشتاين» الألمانية، قدمه عازفا البيانو ماجدة عمارة ورمزي يسى، حيث قدما مجموعة من أشهر أعمال موتسارت وبيتهوفن وشوبان ورخمانينوف، في رحلة لاستعراض كافة الإمكانيات الصوتية للآلة الجديدة.

تاريخ تطور آلات بيكشتاين

أسس كارل بيكشتاين مصنعًا لآلات البيانو يحمل اسمه عام 1853 في برلين، ووضع نصب عينيه هدفاً هو تلبية مطالب أفضل المؤلفين الموسيقيين والعازفين لهذه الآلة، والذين كان على رأسهم فرانز ليست، وبحلول عام 1870 أصبحت آلات «بيكشتاين» جزءاً أساسياً من المشهد الموسيقي، وقاعات الحفلات الموسيقية والقصور الخاصة.

من هي ماجدة عمارة؟

البيانو عالمها منذ الرابعة من العمر، حيث فازت ماجدة عمارة بالجائزة الأولى فى مسابقة «جينيس ميوزيكال» في بوخارست عام 1999، والتي أعقبتها خلال سنوات معدودات بعشر جوائز عالمية أخرى كانت خير معين لها في مسيرتها الموسيقية ونقطة الانطلاق إلى زياراتها وحفلاتها فى الكثير من بلدان العالم من اليابان شرقًا، وحتى الولايات المتحدة وكندا غربًا، مرورًا بالنمسا وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية.

جمعت ماجدة عمارة بين الدراسة الأكاديمية، التي توجتها بالحصول على أعلى المؤهلات العلمية الموسيقية فى «كونسرفتوار» موسكو، وجامعة فنا للموسيقى لتكون سبيلها إلى عملها كأستاذة بأكاديمية فنا للموسيقى قبل أن تنتقل الى العمل فى ألمانيا.

اختارتها اللجنة المنظمة لحفلات «كونسيرت هاوس» إحدى أكبر وأشهر القاعات الموسيقية العالمية لتفتتح فى عاصمة الموسيقى فيينا صيف العام الماضى برنامج حفلاتها التى كسرت بها ومن خلالها فترة الجمود التى نجمت عن «كورونا»، مثلما سبق وشاركت فى مهرجان «سالزبورج الدولي» تحت رعاية الرئيس النمساوي.

ماجدة عمارة رمزي يسي مفتاح بيكشتايم جراند بيانو مدينة الثقافة والعلوم ى العاصمة الإدارية

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