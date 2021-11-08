رواد الأعمال والمبدعون يعرضون أحدث ابتكاراتهم التكنولوجية داخل «ملتقى الإبداع»

أعلنت شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT عن استضافة ملتقى الإبداع «Innovation arena» للعام السادس على التوالي، في الفترة من 7 - 10 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، ويقام الملتقى تحت رعاية مجموعة من المؤسسات والشركات.

ويشهد ملتقى الإبداع في دورته السادسة، مجموعة من المسابقات الضخمة بهدف دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على مواصلة مشروعاتهم، حيث تقوم أكاديمية البحث العلمي برعاية مسابقة تضم 15 مشروعا ابتكاريا سيقومون بعرض أفكارهم ثم يتم تقييم المشروعات واختيار أفضل 3 مشروعات ليتم منحهم جوائز مادية، بجانب تحدي جو للذكاء الاصطناعي GO AI Hackathon برعاية فلك والتي سيتم خلالها إقامة تحدي ضخم بين أصحاب الأفكار الإبداعية ليتم اختيار الفائزين ومنحهم أحدث أجهزة اللابتوب.

كما يتم منح جائزة مسابقة الأفلام القصيرة بالموبايل بالتعاون مع جيمناي أفريقيا، حيث يتم تقديم جوائز توزع على الثلاثة الأوائل الحاصلين على أعلى تقييم من المتسابقين العشرة الذين سيتم وصولهم إلى المرحلة النهائية، على أن تقوم لجنة تحكيم مكونة من أشهر النجوم وصناع السينما وكبار المنتجين باختيار الفائزين ووضع التقييمات بناءً على جودة الأعمال المقدمة.

كما يشهد ملتقى الإبداع إقامة مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بالموبايل بالتعاون مع iRead، حيث يتم منح جوائز مالية لأفضل 3 صور تعبر عن الانسجام بين جيلين أو التباين والاختلاف بين جيلين.

يشارك بملتقى الإبداع آلاف المبدعين ورواد الأعمال للاستفادة من الفعاليات الضخمة التي يضمها ملتقى الإبداع هذا العام، سواء على مستوى الجلسات النقاشية التي يشارك بها خبراء ريادة الأعمال والإبداع، أو على مستوى اللقاءات الفردية التي سيتم عقدها داخل الملتقى بحضور ممثلي الجهات المالية الداعمة للمشروعات الناشئة.

ويشهد ملتقى الإبداع انعقاد مجموعة من اللقاءات الفردية لمناقشة كيفية إتمام عمليات التوسع الاستثماري للشركات الناشئة، حيث تقوم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية بشرح حلولها ومنتجاتها الداعمة لرواد الأعمال والتي تمكنهم من بدء مشروعاتهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل.

بجانب استعراض العديد من قصص النجاح لشخصيّات مصرية استطاعت الوصول لمستويات إقليمية وعالمية، بهدف إلقاء الضوء على نقاط القوة التي ركزوا عليها واستغلوها من أجل الوصول لتحقيق أهدافهم، بجانب قيامهم بتقديم نصائح ذهبية تساعد رواد الأعمال على شق طريق النجاح.

ومن أبرز الجلسات التوجيهية والنقاشية التي يستضيفها ملتقى الإبداع هذا العام، جلسة عن طرق وآليات عرض المشروعات الناشئة، القيادة الرشيدة خلال الأوقات العصيبة، كيف تختار أفضل الحلول الاستثمارية لشركتك، مستقبل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي في مصر، كيف تبني فريق عمل متكامل، كيف تتأكد من الطريق السليم لبيزنس شركتك، لماذا يهتم العالم بالنمو المتزايد لشركات المدفوعات الرقمية أهمية ترتيب الأمور المالية والقانونية لشركتك قبل البحث عن تمويل، أفضل الممارسات للوصول إلى بيئات العمل الطموحة، ويشارك بتلك الجلسة نخبة من خبراء ريادة الأعمال والابتكار لتبادل الرؤى حول تلك القضايا المهمة.