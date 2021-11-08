الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«خدعة».. مصادر تكشف حقيقة انفصال منة عرفة ومحمود المهدى

منة عرفة ومحمود المهدي
منة عرفة ومحمود المهدي

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد، بعد إعلان انفصال الفنانة الشابة منة عرفة، والفنان الصاعد محمود المهدي، بعد زواج دام لعدة شهور.

ومن جانبها، علّقت الفنانة الشابة منة عرفة، على انفصالها عن الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال خاصية الـ«ستوري»، قائلة: «كل شىء قسمة ونصيب.. وربنا يوفق الجميع».

حالة الجدل التي أثيرت عبر السوشيال ميديا قادت كلا من الفنانة منة عرفة، وزوجها السابق «المهدي» لتصدر محركات البحث «جوجل»، إلا أنَّ هناك بعض الدلائل التي تؤكد «خدعة» الثنائي للجمهور.

وقالت مصادر لـ«الدستور»، إن ما وقع أمس عبر السوشيال ميديا من «عرفة» و«المهدي» كانت إعلانات دعاية لفيلم سينمائي جديد سيجمع بينهما قريبًا، وكان هذا العمل سبب بداية قصة الحب التي جمعت بينهما وأدت لزواجهما، إذ يحتفظ الثنائي بصورهما والفيديوهات التي جمعت بينهما عبر السوشيال ميديا، بالإضافة إلى وصلات الحب والغزل عبر «إنستجرام».

محمود المهدي يكشف عدد زيجاته قبل منة عرفة

يذكر أن محمود المهدي، كشف من قبل عن زواجه مرتين قبل تجربته مع منة عرفة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رأيك طبعا».

وتابع: «البنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم».

دلائل انفصال منة عرفة الفنانة منة عرفة محمود المهدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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