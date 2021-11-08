الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم سرق فتاة بالإكراه فى المطرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، لاتهامه بسرقة فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من فتاة، تفيد فيه بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه من قبل عاطل، بعد أن استوقفها أثناء مرورها بأحد شوارع المنطقة، وأشهر فى وجهها سلاح أبيض واستولى على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، وفرا هاربا.

وبجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير المتهم، حيث تمكن ضباط مباحث المطرية من ضبط الجانى، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. 

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

محكمة جنايات القاهرة الداخلية وزارة الداخلية كاميرات المراقبة المشدد 6 سنوات تحقيق أرباح غير مشروعة

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