الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالتعاون مع «التضامن الاجتماعي».. افتتاح معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية

معرض جامعة الإسكندرية
معرض جامعة الإسكندرية للحرف اليدوية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، يرافقه الدكتور وائل نبيل، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات بجميع كليات الجامعة "معرض جامعة الإسكندرية  للمنتجات التراثية و الحرفية" والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى فى الفترة من 7 إلي 10 نوفمبر الجاري بمجمع العلوم الإنسانية بالشاطبي. 

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نشر ثقافة الوعي المجتمعي بقيمة العمل التراثي 

وقال رئيس جامعة الإسكندرية، خلال تفقد المعرض أن تنظيم هذا المعرض يأتى إيماناً بدور الجامعة المتميز في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بقيمة العمل التراثي وكذلك ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي لدى شباب الخريجين، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف المجالات. 

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وأضاف "قنصوة"،  أن رؤية جامعة الإسكندرية تجاه طلابها تهدف إلى رفع كفاءات طلابها من خلال نشر ثقافة العمل الجماعى  والعمل على عرض الأفكار المشتركة وتبادل الخبرات  وكذلك المساهمة فى خلق فرص عمل  وكيفية الإستفادة من هذه المشروعات الطلابية لتحقيق عائد مادي مناسب للطلاب.

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يشارك فى هذا المعرض 60 عارضا، من طلاب وخريجي جامعة الإسكندرية من كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، و رياض الأطفال، وكذلك  من وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية الشؤون الاجتماعية بالاسكندرية لعرض عدد من المنتجات التراثية والحرفية مثل اللوحات الفنية، الأعمال اليدوية، التحف، الملابس، المنتجات الجلدية الحلويات، وغيرها.

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يأتي ذلك ضمن الأنشطة التي تنظمها جامعة الإسكندرية، للطلبة والطالبات، والخريجين  من جميع الكليات خلال العام الدراسي، تشجيعا على الابتكار وممارسة الابداعات الفنية، والحرف اليدوية والتراثية بنختلف أشكالها وأنواعها.  

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جامعة الإسكندرية معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية الحرفية وزارة التضامن

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