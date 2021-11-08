حبس المتهم بذبح زوجته فى الدقهلية
أمرت نيابة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زوجته في منطقة حي الطيارة بمدينة السنبلاوين بسكين، واعترافه بارتكاب الواقعة وتسليم نفسه للشرطة وتسليم السلاح المستخدم في الواقعة "سكين".
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها بمستشفى المنصورة الدولي، وتسليمها لذويها لدفنها.
وشيع أهالي عزبة راس التابعة لقرية أبوقراميط مركز السنبلاوين بعد ظهر اليوم جنازة المجني عليها "افتخار سامح السيد سالم"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم في حي الطيارة بندر السنبلاوين، في جنازة كبيرة، شارك فيها نساء العزبة ورجالها والتي اكتست بالسواد حزنا عليها.
وطالب أهالي العزبة بسرعة القصاص من المتهم والذي ارتكب جريمة غريبة عليهم وهو ذبح زوجته من رقبتها وأصابها بجرح يصل إلي 10 سم، ودمر الأسرة وجعل طفليهما يتيمين.
كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد مهدى محمد المهدي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول "افتخار سامح السيد سالم"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم في حى الطيارة بندر السنبلاوين، جثة هامدة، وبها آثار ذبح من رقبتها.
انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية وبها آثار ذبح من ناحية الرقبة، وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها "محمد إبراهيم عبدالمجيد"، 30 سنة، سائق توك توك بارتكاب الواقعة.
وسلم المتهم نفسه إلى ضباط الشرطة، واعترف بارتكابه الجريمة بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما وتطورت الخلافات إلى أن قام باستلال سكين وذبحها من الرقبة، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.