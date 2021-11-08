حبس المتهم بذبح زوجته فى الدقهلية

أمرت نيابة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب ‏المنصورة الكلية، ‏اليوم، بحبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح زوجته ‏في منطقة حي الطيارة بمدينة السنبلاوين بسكين، واعترافه بارتكاب الواقعة وتسليم نفسه للشرطة ‏وتسليم السلاح المستخدم في الواقعة "سكين".

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ‏الواقعة وملابساتها، واستعجال تقرير الطبيب الشرعي، وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من ‏تشريحها بمستشفى المنصورة الدولي، وتسليمها لذويها لدفنها.‏

وشيع أهالي عزبة راس التابعة لقرية أبوقراميط مركز السنبلاوين بعد ظهر اليوم جنازة المجني ‏عليها "افتخار سامح السيد سالم"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم في حي ‏الطيارة ‏بندر ‏السنبلاوين، ‏في جنازة كبيرة، شارك فيها نساء العزبة ورجالها والتي اكتست بالسواد حزنا ‏عليها.‏

وطالب أهالي العزبة بسرعة القصاص من المتهم والذي ارتكب جريمة غريبة عليهم وهو ذبح ‏زوجته من رقبتها وأصابها بجرح يصل إلي 10 سم، ودمر الأسرة وجعل طفليهما يتيمين.‏

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد مهدى محمد المهدي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، ‏من ‏مستشفى ‏السنبلاوين العام، بوصول "افتخار سامح السيد سالم"، 25 سنة، ربة منزل، وتقيم في ‏حى ‏الطيارة ‏بندر السنبلاوين، جثة هامدة، وبها آثار ذبح من رقبتها‎.‎

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المتوفية وبها آثار ‏ذبح من ‏ناحية ‏الرقبة‎، وبسؤال أهليتها اتهموا زوجها "محمد إبراهيم عبدالمجيد"، 30 سنة، ‏سائق توك ‏توك بارتكاب ‏الواقعة.‏

وسلم المتهم نفسه إلى ضباط الشرطة، واعترف بارتكابه الجريمة ‏بسبب ‏تعدد ‏الخلافات الزوجية بينهما وتطورت الخلافات إلى أن قام باستلال سكين وذبحها ‏من ‏الرقبة، ‏وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.