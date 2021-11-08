موضة الشتاء.. كيفية ارتداء« القباقيب» بأناقة هذا الشتاء 2022

تعود الأحذية المغلقة من الأمام ومفتوحة من الخلف"القباقيب “ من موضة السبعينيات لأنها تمثل اتجاهًا كبيرًا لخريف وشتاء 2022 ، لأنهم مريحون للغاية، ووفقا لموقع ”fustany " نرصد كيفية ارتداء القباقيب بأناقة هذا الشتاء.

البدلة والقباقيب

أنت تفكر في بدلة وقباقيب الآن ،إذا فكرت في الأمر ، فقد اعتدنا على ارتداء بدلاتنا ذات الكعب العالي ، ولكن بعد ذلك كانت هناك ثورة في الموضة جعلت من المقبول ارتدائها مع أحذية رياضية ، والآن نرتديها دائمًا مع أحذية رياضية بدلاً من الكعب العالي، القباقيب هي الشيء الجديد وتتناسب تمامًا مع البدلة .

ارتداء القباقيب المطبوعة

من المحتمل أن تكون الطباعة المنقوشة، شيئًا لم تفكر فيه أبدًا ، ولكن في عالم القباقيب ، من الشائع جدًا العثور على مطبوعات منقوشة، حيث يمكنك ارتداء زي أحادي اللون للفت الانتباه إلى قباقيب طباعة المنقوشة،وهناك طريقة أخرى مثيرة للاهتمام لارتدائها وهي ارتداء السراويل المنقوشة ، ولكن هذا المظهر مخصص لأولئك الذين لا يخشون مزج المطبوعات المختلفة معًا.

القباقيب الملون

اللون الأحمر هو لون نابض بالحياة يمكن ارتداؤه بطريقة خفية مع بنطال وقميص أسود، أو يمكنك البحث عن طريقة أكثر جرأة لمطابقة القباقيب الحمراء النابضة بالحياة ، مع تنورة وقميص ولكن لا تنسى حزامك لإبراز خصرك وإنهاء المظهر إضافة حقيبة بطبعة حيوان.

4. قباقيب مع الفراء

القباقيب ذات الفراء يعد خيارًا ذكيًا ومظهرًا أنيقًا ودافئًا، ويمكنك إقرانه بتنورة والذهاب إلى سترة من الفرو أيضًا ، للحصول على مظهر من الفرو.

الزي ثنائي اللون أو أحادي اللون

من الطرق الأنيقة الأخرى لارتداء القباقيب في الشتاء ارتداء زي بلونين ، مثل الزي الأسود والأبيض مع قباقيب بيضاء أو سوداء، بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار مظهر أحادي اللون ، مثل الأبيض بالكامل، يعد أي من هذين الخيارين طريقة رائعة لتصميم القباقيب الخاصة بك في الشتاء

العودة إلى الأساسيات والقباقيب والجينز

إذا كنت لا تزال غير متأكد من كيفية تصميم القباقيب الخاصة بك ، فارجع إلى الأساسيات وقم بإقرانها مع الجينز ، تمامًا كما في السبعينيات، ويمكنك اختيار بنطلون جينز كولوت ، وهو عصري جدًا في الوقت الحالي ، وقميص ، أو أي نوع آخر من الجينز هو الساق العريضة مع السترة