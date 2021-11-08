عروض «شرم الشيخ الدولي للمسرح» تشهد إقبالًا جماهيريًا في يومه الأول (صور)

شهد اليوم الأول من عروض مهرجان شرم الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على كافة عروضه وخاصةً عروض مسرح الشارع، حيث شهد العرض التونسي "البجعات" بساحة السوق القديم بشرم الشيخ، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، والعرض من إخراج حسام السلامي.

وخصص المهرجان يومًا للاحتفاء بالمسرح التونسي ورموزه الفنية، فيما كرَّم السفير التونسي لدى القاهرة، محمد بن يوسف، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، عقب العرض التونسي "البجعات".

ويترأس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي - شرفيًا - الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعالياته حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

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شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح

شرم الشيخ الدولي للمسرح