الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عروض «شرم الشيخ الدولي للمسرح» تشهد إقبالًا جماهيريًا في يومه الأول (صور)

شرم الشيخ الدولي
شرم الشيخ الدولي للمسرح

شهد اليوم الأول من عروض مهرجان شرم الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على كافة عروضه وخاصةً عروض مسرح الشارع، حيث شهد العرض التونسي "البجعات" بساحة السوق القديم بشرم الشيخ، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، والعرض من إخراج حسام السلامي.

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وخصص المهرجان يومًا للاحتفاء بالمسرح التونسي ورموزه الفنية، فيما كرَّم السفير التونسي لدى القاهرة، محمد بن يوسف، المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح، عقب العرض التونسي "البجعات".

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ويترأس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي - شرفيًا - الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي، ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتستمر فعالياته حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
IMG-20211108-WA0042
IMG-20211108-WA0042
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
شرم الشيخ الدولي للمسرح
السلام سيناء لجنة تراس فعاليات محافظ حرب للمسرح محمد المسرح الثقافة

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