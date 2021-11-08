ضبط 192 طن مخلفات بلاستيك بمصانع عشوائية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 192,6 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وأكثر من 192 ألف عبوة خلال حملة مُكبرة على المصانع العشوائية غير المرخصة بالقليوبية والإسماعيلية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال حماية البيئة وإستهداف المصانع العشوائية التى تفتقد الإشتراطات الصحية والمعايير البيئية

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتوجيه حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتى أمن (القليوبية - الإسماعيلية) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (مالك مصنع عشوائى "غير مرخص" ملحق به مخزنين لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية بداخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بمضبوطات بلغت (95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات – 81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتيهة الصلاحية معدة لإعادة التدوير) ، بالإضافة إلى (خط إنتاج يدوى لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية) عبارة عن (ماكينات "خلط– تعبئة – لحام - تغليف" - كمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبة لإحدى شركات الكيماويات – عدد من الأدوات والمعدات).

ضبط (المدير المسئول عن مصنع عشوائى "غير مرخص" لتدوير المخلفات البلاستيكية لإستخدامها فى تصنيع الشباك المستخدمة فى صيد الأسماك بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) .. بمضبوطات بلغت (121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وخام مجهول المصدر تستخدم فى تصنيع شباك الأسماك – 8,6 طن منتج نهائى لصناديق حفظ مثلجات وشباك أسماك مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول) ، بالإضافة إلى (خط إنتاج عشوائى – كمية من العبوات المنسوبة لشركات وهمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.