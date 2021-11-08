الإمارات: «أوبك+» قادرة على زيادة إمدادات النفط حال الطلب

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، لتلفزيون "الشرق"، اليوم الإثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.

وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك+ ذلك.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت "أوبك+" بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، متجاهلة دعوة الولايات المتحدة لتسريع وتيرة إنتاج النفط من أجل التحكم في أسعار الخام.

وقال المزروعي في المقابلة إن الإمارات وشركاءها في أوبك+ ربما يواصلون هذه السياسة حتى سبتمبر 2022 للوصول إلى مستويات الإنتاج في فترة ما قبل الجائحة.

وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري؛ يمكن أن تؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج في الربع الأول من 2022، وتوقع أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على احتياطيها الاستراتيجي من النفط حتى 2025.

وفي كلمة ألقاها في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر في دبي، قال المزروعي إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقرر منتجو النفط الخام في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم المستقلون "أوبك+"، الخميس، الحفاظ على مستوى زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.

وشدد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء "أوبك +"، الذي عُقِد عبر الفيديو كونفرنس، مجددًا على التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفط مستقرة ومتوازنة وإمداد فعال وآمن للمستهلكين وتوفير الشفافية للسوق.

وأشار البيان إلى استمرار "أوبك +" في تبني نهج استباقي وشفاف يوفر الاستقرار لأسواق النفط، وذلك في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته، لافتًا إلى عقد الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنظمة "أوبك" وغير الأعضاء فيها في 2 ديسمبر 2021.