أرمينيا.. ارتفاع حصيلة مصابى تسمم البيتزا إلى 170 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية أنه تم نقل أكثر من 170 شخصا إلى المستشفيات والمراكز الصحية عقب ظهور أعراض تسمم غذائي عليهم.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "جميع المرضى زاروا نقطتين من سلسلة مطاعم "تاشير بيتزا" في العاصمة يريفان".

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "إجمالي المواطنين الذين ظهرت عليهم علامات الإصابة بالتسمم بلغ أكثر من 170 شخصا".

وأضاف: "هناك 99 مريضا ما زالوا في المستشفى في حالة تسمم بين الخفيفة والمتوسطة".

يشار إلى أن جميع الذين تعرضوا للتسمم زاروا فرعي مطعم "تاشير بيتزا" عند تقاطع الجادة الشمالية وشارع خاندجنيان وسط العاصمة يريفان.

وعلى صعيد آخر أكدت وزارة الرعاية الصحية في أرمينيا تسجيل 1962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 293 ألفًا و14 حالة، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأرمينية "أرمن برس".

وتم إجراء 16 ألفًا و888 اختبارًا في الساعات الـ24 الماضية أمس.

وتعافى 1219 مريضًا في يوم واحد، لتبلغ حالات التعافي في البلاد 259 ألفًا و705 حالات.

وتوفي 31 مريضًا بسبب الفيروس أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 5975 حالة.

وحتى الآن، بلغ عدد الحالات النشطة 26 ألفًا و78 حالة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.